Mann (85) stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Dietmannsried - Ein 85-jähriger Autofahrer kam bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben. Er starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Zusammenstoß mit einem querstehenden Lkw ist ein 85 Jahre alter Autofahrer bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) ums Leben gekommen. Der Wagen des 85-Jährigen wurde unter dem Anhänger eingeklemmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, er starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen blockierte am Samstagabend die Straße, weil der Fahrer rückwärts in eine Nebenstraße rangierte. Er und seine zwei Beifahrer blieben unverletzt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa (Symbolfoto)