Mann stirbt bei schwerem Unfall in Bayern – Rettungs-Hubschrauber wird von Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Von: Felix Herz

Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe Aschaffenburg ist der Fahrer eines Tanklasters ums Leben gekommen. © NEWS5 / Höfig

Auf der A3 nahe Aschaffenburg hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein hinzugerufener Helikopter wurde dann auch noch flugunfähig beschädigt.

Aschaffenburg – Tragischer Unfall auf der Autobahn bei Aschaffenburg: Auf der A3 ist ein Tanklastzugfahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Mann verlor dabei sein Leben. Ein zum Unfall gerufener Rettungshubschrauber wurde von einem Feuerwehrfahrzeug angefahren.

Tödlicher Unfall in Bayern – Rettungshelikopter flugunfähig

Am späten Mittwochabend, 31. Mai, berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken von einem schweren Unfall, der sich auf der A3 bei Aschaffenburg gegen 20.30 Uhr ereignete. Laut Pressemitteilung der Beamten war ein Tanklastzugfahrer „auf einen an einem Stauende befindlichen Sattelzug“ aufgefahren. Dabei sei der 51-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt worden, er erlitt dadurch schwerste Verletzungen. Diesen erlag er noch bevor der Notarzt kam, letzterer konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Rettungshubschrauber, der im Rahmen des Unfalls auf der Autobahn landete, wurde von einem Feuerwehrfahrzeug am Rotor beschädigt – und konnte nicht mehr fliegen. © NEWS5 / Höfig

Laut Polizei wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle hinzugerufen. Dieser landete auf der Fahrbahn, wurde dann jedoch von einem Feuerwehrfahrzeug angefahren. Der Heli wurde am Rotor beschädigt und konnte nicht mehr fliegen. Der Pressemitteilung zufolge musste der Hubschrauber dann umständlich per Tieflader abtransportiert und zu einer Werft gebracht werden.

Lange Sperrung der Autobahn – Polizei ermittelt

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Ein Sachverständiger soll diese unterstützen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den Abtransport des flugunfähigen Rettungshubschraubers musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung sei eingerichtet worden, berichtete die Polizei abschließend. (fhz)

