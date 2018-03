Mann stirbt bei Unfall auf der B469 nahe Niedernberg

Ein Zusammenprall dreier Fahrzeuge auf der B469 nahe Niedernberg hat am Montagabend einen Mann sein Leben gekostet. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Niedernberg - Bei einem Autounfall nahe Niedernberg im Landkreis Miltenberg ist ein Mann getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Montagabend auf der Bundesstraße 469 drei Fahrzeuge zusammen. Vier Insassen wurden schwer verletzt. Einem weiteren Mitfahrer konnte nicht mehr geholfen werden. Er starb in der Klinik. Die Bundesstraße war in Richtung Miltenberg länger gesperrt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Patrick Seeger