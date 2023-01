Mann ersticht Bekannten und flüchtet – Polizei in Bayern fahndet mit Foto und Beschreibung

Von: Tanja Kipke

Nach tödlichen Stichen ist ein 46-jähriger Mann in Landshut auf der Flucht. Die Fahndungen laufen auf Hochtouren, die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Landshut – In Landshut soll ein 46 Jahre alter Mann einen Bekannten erstochen haben und geflüchtet sein. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren sich am Samstagabend (7. Januar) der mutmaßliche Täter, das Opfer und ein weiterer Mann auf der Straße begegnet.

Mann nach tödlichen Stichen in Landshut auf der Flucht

Zwischen den drei Männern soll es zu einem Gerangel gekommen sein. Dabei habe der 46-Jährige Alexander S. unvermittelt auf einen 33-Jährigen eingestochen, vermutlich mit einem Messer. Der Täter habe dem jüngeren Mann so schwere Verletzungen zugefügt, dass das Opfer daran wenig später starb.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 33-Jährige in der Innenstadt mit einem 42 Jahre alten Bekannten unterwegs, als ihnen der Kontrahent entgegenkam. Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung. Der Grund dafür ist bislang unklar. Allerdings geht die Kripo davon aus, dass sich die drei Männer kannten.

Öffentlichkeitsfahndung nach Alexander S. nach einem Tötungsdelikt

Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei fahndet nach tödlichen Stichen nach einem 46-Jährigen. © Polizei Niederbayern

Aussehen: Schlanke Figur, 174 Zentimeter groß, braune Augen und braune Haare

Nationalität: Deutsch

Sprache: russisch, deutsch mit russischem Akzent

Polizei sucht mit Hubschraubern und Hundestaffel

Der 46 Jahre alte Deutsche konnte zunächst entkommen. „Eine Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften, an denen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde beteiligt waren, verlief bislang ohne Ergebnis“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Fahndung laufe aber auf Hochdruck weiter. Zwischenzeitlich erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Die Polizei hat sogar eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben und sucht mit Foto, Namen und Beschreibung nach dem Flüchtigen. „Wer Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, oder diesen zuletzt gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“ Auch über das Hinweisformular der Polizei können Zeugenhinweise abgegeben werden. (tkip/dpa)

