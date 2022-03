Mann verletzt Ehefrau und Schwägerin und tötet sich

In Oberfranken hat ein 40 Jahre alter Mann zwei Angehörige lebensgefährlich verletzt und sich das Leben genommen. Wie die Polizei berichtete, kam es am Donnerstagmorgen nach einem Streit gegen 2.00 Uhr zu der Gewalttat. Der Mann stach nach den bisherigen Ermittlungen mit einem Messer auf seine 35 Jahre alte Ehefrau und deren 29-jährige Schwester ein.

Bayreuth - Die Frauen schwebten trotz intensivmedizinischer Versorgung zunächst weiter in Lebensgefahr.

Ein Nachbar hatte in der Nacht Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert. Als die Streifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus in Bayreuth kamen, waren die beiden schwer verletzten Frauen und weitere Zeugen vor dem Gebäude. Die Opfer waren aus der Wohnung geflüchtet, während sich der 40-Jährige in dem Haus verschanzt hatte.

Als die Polizisten in die Wohnung eindrangen, fanden sie den russischen Staatsangehörigen ebenfalls mit schweren Stichverletzungen am Oberkörper vor. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus an den selbst zugefügten Verletzungen.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, ist der Grund des Streits noch unklar. In der Wohnung waren auch noch der Vater der 35-Jährigen und drei Kinder, die allerdings alle nicht angegriffen wurden und daher unverletzt blieben. dpa