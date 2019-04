Mann will bei Polizei als Zeuge aussagen - nun muss er wohl selbst hinter Gitter

Er ging zur Polizei, um Hinweise in einem anderen Fall zu geben. Dann verstrickt er sich in Widersprüche. Am Ende steht fest: Vor den Polizisten sitzt ein Brandstifter.

Viechtach - Seine Wichtigtuerei wird einen jungen Mann aus Niederbayern womöglich hinter Gitter bringen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 24-Jährige zunächst auf der Wache erschienen, um Hinweise zur Herkunft einer 30 Meter langen Ölspur zu geben. Diese war gemeinsam mit einer weiteren Ölspur am Sonntag in Viechtach entdeckt worden und lag zudem in einer Kurve. Angeblich wollte er Hinweise zum Täter geben. Dabei verstrickte er sich jedoch in Widersprüche und gestand schließlich, das Öl selbst ausgebracht zu haben. Mann gesteht drei weitere Vergehen Doch damit nicht genug: Im Verlauf der Vernehmungen gab er auch zu, in den vergangenen Wochen drei Brände in Prackenbach und Viechtach (Landkreis Regen) gelegt zu haben. Bei den Bränden war ein Schaden von etwa 35 000 Euro entstanden. Sein Motiv war zunächst unklar. Ihm drohen nun eine Geld- oder Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. dpa Ein Feuerteufel war wohl auch in Kulmbach unterwegs, als dort eine Freizeithalle in Flammen aufging. Deren Pächter steht nun vor Gericht. Besonders schockierend ist auch ein Fall aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Was dort angezündet wurde und warum 70 Menschen in einem Hochhaus eingeschlossen waren, macht fassungslos.