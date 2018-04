Mann zückt Messer und sticht 34-Jährigen nieder - Opfer hatte ihn zuvor bereits angezeigt

Bei einem Streit auf offener Straße in Schwabach hat ein Mann einen anderen niedergestochen. Wie nun bekannt wurde, bedrohte der mutmaßliche Täter sein Opfer schon im Vorfeld.

Update, Dienstag, 3. April, 11.34 Uhr

Nun steht fest, dass der mutmaßliche Täter sein Opfer kurz vor dem tödlichen Messerangriff im mittelfränkischen Schwabach beleidigt und bedroht hat. Zwei Tage vor der Tat vom Karfreitag habe der 34 Jahre alte Mann dem ebenfalls 34-Jährigen eine entsprechende Textnachricht geschickt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg am Dienstag.

Daraufhin habe das spätere Opfer bei der Polizei Strafanzeige gegen den Mann gestellt. Die Beamten hätten den 34-Jährigen noch am gleichen Tag vernommen und er habe sich „geständig und schuldeinsichtig“ gezeigt, sagte die Sprecherin. Beide Männer seien Deutsche.

Worum es in der Textnachricht ging, konnte sie nicht sagen. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte sich die Sprecherin zum Motiv für die Bluttat nicht äußern.

Update, Montag, 2. April, 15.34 Uhr

Gegen einen 34 Jahre alten Mann, der am Karfreitag in Schwabach einen Gleichaltrigen niedergestochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei bereits am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Angaben zur Identität oder Nationalität der beiden Männer und zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe der Woche Details zum Fall mitteilen.

Der 34-Jährige war mit seinem Kontrahenten auf offener Straße in Streit geraten. Dann hatte er ein Messer gezogen und den anderen so schwer verletzt, dass dieser noch am Tatort starb. Bei seiner Festnahme leistete er nach Polizeiangaben keinen Widerstand.

Ursprünglicher Artikel, Samstag, 31. März, 7.51 Uhr

Schwabach - Ein 34 Jahre alter Mann ist bei einem Streit im mittelfränkischen Schwabach mit einem Messer niedergestochen worden. Er sei am Karfreitag mit einem gleichaltrigen Mann auf offener Straße aneinandergeraten, teilte die Polizei am Abend mit. Bei der Auseinandersetzung habe einer der Männer ein Messer gezogen und den anderen derart schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der Tatverdächtige ließ sich laut Polizei noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

