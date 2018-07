Fahrer will Tier ausweichen: Auto überschlägt sich und landet in tiefem Graben

Er wollte offenbar einem Wildtier ausweichen. Doch das hatte für einen Mann und seinen Beifahrer im Landkreis Kulmbach fatale Folgen.

Marktleugast - Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 13 nahe Marktleugast (Landkreis Kulmbach) sind der Fahrer und sein Beifahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 1981 geborene Fahrer wohl einem Wildtier ausweichen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete in einem etwa drei Meter tiefen Graben. Medienberichten, wonach ein Ersthelfer die beiden Schwerverletzten mit einer Leiter aus dem Wrack rettete, bestätigte die Polizei am Sonntagabend nicht.

