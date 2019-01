Sie wollte sein Auto fahren - dann ruft Mann im Streit die Polizei

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in Marktoberdorf gerufen. Die Beamten mussten einen Streit um die Benutzung eines Autos schlichten.

Marktoberdorf - Ein Beziehungsstreit ums Autofahren ist im Ostallgäu derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Wie die Beamten am Mittwoch in Marktoberdorf mitteilte, wollte am Vortag ein Mann seiner Partnerin die Benutzung seines Autos verbieten. Die Frau hatte in letzter Zeit mehrfach Verkehrsunfälle mit ihrem eigenen Wagen verursacht.

Mann will nicht, dass Frau mit seinem Auto fährt - Polizeieinsatz

Nun wollte der Mann seinen Wagen nicht herausrücken, es kam zum Streit. Hilfesuchend wandte sich der Mann schließlich an die Polizei, worauf die Beamten schlichtend eingriffen. Ob die Frau letztendlich ans Steuer durfte, wurde nicht verraten.

In Buchloe attackierte ein Mann eine Autofahrerin, die gerade einparken wollte. Auf einmal schlug er auf sie ein und bespuckte sie.

dpa

