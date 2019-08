Mann wird in eigenem Garten von Stahlkugel am Kopf getroffen - jetzt ermittelt die Polizei

In Marktoberdorf wurde ein Anwohner in seinem Garten von einer Softair-Waffe angeschossen.

Marktoberdorf - Wie die Polizei mitteilte, soll ein 25-Jähriger im schwäbischen Marktoberdorf mit einem Softair-Gewehr auf einen Mann geschossen haben.

Eine Stahlkugel hat den 41-jährigen Anwohner in seinem Garten am Kopf getroffen und dabei leicht verletzt. In Mittelfranken kam es am vergangenen Donnerstag zu einer Schießerei.

Marktoberdorf: Anwohner angeschossen, Polizei ermittelt

Nun ermittelt die Polizei, ob die Schüsse gezielt abgesetzt wurden, oder ob der Schütze den Anwohner aus Versehen getroffen hat.

