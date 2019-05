In Spielothek eingebrochen: 80000 Euro Schaden und eine fette Beute

Hollywoodreifer Einbruch in einer Spielothek in Marktrodach: Einbrecher hinterließen Spur der Verwüstung und sahnten auch noch richtig ab.

Marktrodach - Einen Schaden von mehr als 80 000 Euro haben Einbrecher in einer Spielothek im oberfränkischen Marktrodach (Landkreis Kronach) angerichtet. Außerdem haben die Täter noch mehrere Tausend Euro Beute gemacht. Die Tat dürfte am Donnerstagmorgen zwischen 3 und 7.30 Uhr passiert sein.

Einbrecher gingen mit brachialer Gewalt vor

Über das Dach hatten sich die bislang Unbekannten gewaltsam Zugang zur Halle verschafft, Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld mitgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Einbruch am Donnerstagmorgen wurden vor allem das Hallendach und die Alarmanlage mit brachialer Gewalt zerstört, sagte ein Polizeisprecher.

dpa