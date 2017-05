Marktschellenberg fährt ab jetzt über den Königsee

Die staatseigene Schiffsflotte auf dem Königssee hat Zuwachs bekommen. Am Montag wurde dort ein neues Motorboot getauft.

Schönau am Königssee – Die für das Berchtesgadener Land zuständige Landtagsabgeordnete Michaela Kaniber (CSU) taufte am Montag ein neues Motorboot der staatseigenen Schiffsflotte am Königsee auf den Namen „Marktschellenberg“. Die Gemeinde liegt unweit des Königssees. Vor der Taufe hatte das Schiff mit seinen 120 Sitzplätzen den kirchlichen Segen erhalten. Es verstärkt die bisher 18 Boote umfassende Flotte auf dem Alpensee. Im Gegensatz zu den anderen Booten der Bayerischen Seenschifffahrt ist die Flotte auf dem Königssee mit leisen Elektromotoren unterwegs.

Umweltfreundlicher Naturgenuss

„Fast 700.000 Fahrgäste genießen jährlich auf umweltfreundliche Art die traumhafte Natur und Landschaft des Königssees“, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) bei der Taufe des 500.000 Euro teuren Schiffes. In den vergangenen fünf Jahren seien zusammen fast sieben Millionen Passagiere auf den vier Seen mit staatseigener Flotte unterwegs gewesen.

Die Bayerische Seenschifffahrt GmbH gehört vollständig dem Freistaat Bayern. Ihre Flotte umfasst derzeit zusammen 33 Boote. Sie fahren neben dem Königssee auch auf Starnberger See, Ammersee und Tegernsee. Im Juli soll die Taufe der neuen „MS Utting“ auf dem Ammersee sein. Das Boot hat bei einer Länge von 50 Metern Platz für 500 Passagiere.

dpa