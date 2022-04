Achtjährige Urlauberin aus Berlin stürzt mit Kettcar 50 Meter in die Tiefe - Rettungshubschrauber im Einsatz

Von Straße abgekommen

Von Klaus-Maria Mehr schließen

Das BRK musste zu einem schlimmen Unfall mit einem achtjährigen Mädchen aus Berlin anrücken. Es stürzte mit seinem Kettcar 50 Meter in die Tiefe.

Marktschellenberg - Das Berchtesgadener Rote Kreuz und die Besatzung des Salzburger Rettungshubschraubers „Christophorus 6“ waren am Gründonnerstag am Köpplschneidweg (Marktschellenberg, Kreis Berchtesgadener Land) gefordert. Dort stürzte ein achtjähriges Mädchen, eine Urlauberin aus Berlin, 50 Meter in die Tiefe.

Das Mädchen war am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem weiteren Mädchen (12, ebenfalls im Urlaub aus Berlin) auf einem Kettcar unterwegs. Dabei handelt es sich um vierrädriges Fahrzeug für Kinder, das wie ein Fahrrad mit Pedalen und Kette angetrieben wird.

Rettungshubschrauber im Einsatz: Achtjährige stürzt mit Kettcar 50 Meter in die Tiefe

Die Mädchen fuhren bergab und kamen dabei von der Straße ab. Die Zwölfjährige konnte noch abspringen, das achtjährige Mädchen nicht mehr. Sie fuhr auf dem Kettcar über einen Vorsprung und stürzte 50 Meter eine steile Böschung hinunter.

Notarzt und Notfallsanitäter versorgten die Achtjährige und flogen sie dann zum Salzburger Landeskrankenhaus. Die Zwölfjährige kam mit dem Schrecken davon. Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den Unfall auf. Quelle: BRK Berchtesgadener Land

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.