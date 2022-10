Traktor rutscht Abhang hinab – Oberbayer wird rausgeschleudert und stirbt

Bei einem Traktorunfall bei Marktschellenberg wurde ein Mann tödlich verletzt. © BRK Berchtesgadener Land

Bei einem tragischen Landwirtschaftsunfall an der österreichischen Grenze wurde in Mann tödlich verletzt. Er wurde aus einem Traktor geschleudert.

Marktschellenberg/Scheffau – Er wollte eigentlich nur sein Feld düngen. Sein Gefährt geriet allerdings in Schieflage und rutschte einen Abhang hinab. Die Wucht des in Bewegung geratenen Traktors schleuderte den Fahrer heraus. Er wurde schwer verletzt. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe – doch es war zu spät.

Tödlicher Unfall im Berchtesgadener Land: Traktor rutscht Abhang hinab

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr am Donnerstagvormittag. Ein 70-jähriger Landwirt war auf dem Weg nahe Marktschellenbergs (Landkreis Berchtesgadener Land) sein Feld zu düngen. Mit einem Gülleanhänger an seinen Traktor gespannt, machte sich der Mann auf den Weg, heißt es in der Pressemitteilung des BRK Berchtesgadener Land. Als er auf dem steilen Gelände die Gülle ausbringen wollte, muss das Gefährt wohl ins Rutschen gekommen sein. Es stürzte eine Böschung hinab und landete auf einer angrenzenden Straße. Dabei wurde der Fahrer aus dem Traktor geschleudert. Nachbarn sahen den Unfall und setzten sofort einen Notruf ab.

An dem steilen Abhang gab es kein Halten mehr für den Traktor samt Gülleanhänger. Dieser landete noch eine Straße weiter unten. © BRK Berchtesgadener Land

Sie eilten dem 70-Jährigen zu Hilfe und versuchten umgehend, ihn wiederzubeleben. Die Integrierte Leitstelle Traunstein alarmierte kurze Zeit später das BRK samt Notarzt und Rettungswagen sowie den Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“. Ebenfalls zum Einsatzort gerufen, wurden die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Marktschellenberg samt Löschzug Scheffau und Berchtesgaden mit Löschzug. Die Helfer übernahmen die Versorgung des Mannes, konnten aber trotz intensiven Bemühungen nichts mehr für ihn tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein später eintreffendes Kriseninterventionsteam des BRK versorgte die Angehörigen und Nachbarn.

Sachverständiger muss tödlichen Unfall untersuchen

Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, kümmerten sich um den Brandschutz und unterstützten das Rote Kreuz. Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den Unfall auf. Zur eindeutigen Klärung der Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen. (tel)