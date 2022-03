Nachdenkliches Söder-Foto begeistert Fans: „Oh, neue Brille. Nice!“ - doch Followerin äußert ein großes Bedauern

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder zeigt sich auf Instagram mit Brille. © Screenshot Instagram/Markus Söder

Bayern streicht den „Freedom Day“. Markus Söder zeigt sich angesichts der Corona-Lage und des Ukraine-Kriegs nachdenklich. Für ein neues Foto bekam er viele Kommentare.

München - Die Corona-Lage ist ernst. Fast täglich werden neue Inzidenz-Rekorde gemeldet. Nach neun Anstiegen in Folge ist die Corona-Inzidenz in Bayern zwar erstmals wieder leicht gesunken, liegt aber immer noch sehr hoch. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch (16. März) einen Wert von 2008,5 für den Freistaat. Das ist ein Rückgang von 18,5 zum Allzeithoch des Dienstags. Vor zehn Tagen hatte die Inzidenz allerdings noch um gut 500 niedriger gelegen.

Bayern streicht „Corona-Freedom Day“: Söder postet nachdenkliches Foto

Die hohen Zahlen sind der Grund, warum es in Bayern erstmal keinen „Freedom Day“ gibt. Der Freistaat macht von einer Übergangsregelung Gebrauch. Beispielsweise gilt bis zum 2. April weiter die Maskenpflicht im Einzelhandel - alle Corona-Regeln finden Sie in unserer Übersicht. Markus Söder äußerte sich dazu auch in seiner Regierungserklärung. Bereits einige Stunden zuvor postete der CSU-Chef ein nachdenkliches Bild auf Instagram. „Heute Kabinett und Vorbereitung auf die Regierungserklärung im Landtag. Schwerpunkte sind der Krieg in der Ukraine und Corona: Wir helfen in der Not und halten den Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung weiterhin hoch“, schrieb Söder dazu.

Söder streicht „Freedom Day“ und zeigt sich zuvor nachdenklich - Lob für Brille

Auffällig an dem Foto ist vor allem Söders Brille. Das blieb auch den Followern nicht verborgen. „Wow....die neue Brille sieht gut aus“, kommentiert eine Frau das Instagram-Bild. „Die neue Brille steht Ihnen“, findet auch eine weitere Person. „Oh, neue Brille. Nice!“, ist auch zu lesen. Söders Armbanduhr fällt den Usern ebenfalls auf.

Kommentare zu Söder-Foto: „Wenn du beim ersten Essen mit den Schwiegereltern seriös ausschauen willst“

Die Witze kommen aber auch nicht zu kurz: „Wenn du beim ersten Essen mit den Schwiegereltern seriös ausschauen willst“, amüsierte sich jemand. Ein weiterer scherzt: „Tinder Bio: Philosophiestudent.“ „Wie oft willst du noch ne Memevorlage werden?“ fragt ein Follower. Und ein weiterer markiert direkt den Comedian der „Heute Show“, Fabian Köster, und schreibt: „Das ist doch wieder eine super Meme-Vorlage!“ Der ZDF-Komiker hatte sich schon öfter über Bayerns Ministerpräsidenten und seine Bilder amüsiert. Erst kürzlich machte er dem CSU-Chef im Rahmen der „Heute Show“ ein spannendes Angebot.

Ein Fan ist jedoch traurig: „Vermisse die Rubrik #söderisst“, schreibt die Frau zu dem Foto. In letzter Zeit hatte Söder regelmäßig sein Essen im Stile eines Foodbloggers fotografiert und gepostet. Dazu setzte er fast jedes Mal den Hashtag #Söderisst. (kam)