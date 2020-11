Neue Regeln in Bayern: Söder stellt sich heute dem Parlament - Zoff droht

Markus Söder stellt sich nach dem Corona-Gipfel in Berlin jetzt dem bayerischen Parlament. Am Freitag verliest er seine Regierungserklärung zur Lockdown-Verlängerung.

Weil die Corona*-Zahlen auch nach dem vierwöchigen Lockdown immer noch zu hoch sind, werden die Maßnahmen verlängert.

Das betrifft besonders den für Bayern wichtigen Skitourismus.

Um 13 Uhr gibt Markus Söder vor dem Landtag eine Regierungserklärung ab.

Update vom 27. November, 10.52 Uhr: Nach der Verlängerung des landesweiten Teil-Lockdowns wegen anhaltend hoher Corona-Zahlen gibt es im bayerischen Landtag eine Sondersitzung (siehe Erstmeldung). Zu Beginn wird Ministerpräsident Markus Söder eine Regierungserklärung halten. Anschließend folgen Aussprache und Antragsberatung. Losgehen soll es um 13 Uhr.

Nach Corona-Gipfel mit der Kanzlerin: Söder stellt sich dem Parlament - Bayerns Alleingang als Streitpunkt?

Erstmeldung vom 27. November, 6.32 Uhr: München - Nach einer Marathon-Sitzung am Mittwoch (25. November) einigten sich die Länderchefs auf dem Corona*-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel* auf die Verlängerung der Maßnahmen und des Teil-Lockdowns. Selbst der für seinen harten Kurs in der Corona*-Politik bekannte Bayerische Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) übernahm die Beschlüsse mit nur geringfügigen Anpassungen. Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Regelungen im Freistaat. Am heutigen Freitag (27. November) muss er sich dem Parlament stellen und in einer Regierungserklärung die Corona*-Strategie für die kommenden Wochen vorstellen.

Corona/Bayern: Regierungserklärung im Landtag: Verlängerung des Teil-Lockdowns betrifft besonders den Skitourismus

Bei der vorausgegangenen Regierungserklärung zu Beginn des Teil-Lockdowns Anfang November musste CSU-Chef Söder harte Kritik einstecken. Besonders die Schließung der Gastronomie und der Kultureinrichtungen stieß bei vielen Abgeordneten auf Ablehnung. Viele Betriebe hatten die Hoffnung Anfang Dezember wieder aufschließen zu können, doch daraus wird erst einmal nichts. Der Teil-Lockdown wurde bis 20. Dezember verlängert. Das trifft zum Start in die Wintersaison besonders die Skitourismusbranche. Würde es nach Söder gehen, dann dürfe es bis Mitte Januar europaweit keine Skiurlauber geben.

Ein weiterer Streitpunkt könnte Bayerns Alleingang im Bereich 7-Tage-Inzidenz* sein. Ministerpräsident Söder stellte am Donnerstag (26. November) auf einer Pressekonferenz eine neue entscheidende Grenze vor. Ab einem Inzidenzwert von 300 könnten in der jeweiligen Stadt oder Landkreis sogar Ausgangsbeschränkungen erlassen werden. Das wäre deutschlandweit ein Novum. Auch die Schließung von Schulen und Kitas in der betroffenen Gegend könnte dann als Gegenmittel zur Infektionsverbreitung eingesetzt werden. Diese Maßnahme könnte durchaus zu Diskussionen in den Fraktionen des Landtags führen, da die Staatsregierung schon seit Wochen wiederholt betonte, die Schulen und Kitas mit allen Mitteln offen halten zu wollen.

Bayerns Corona-Strategie: Vorsicht und Umsicht. Der Lockdown gilt weiter bis Ende Dezember. Wir reduzieren Kontakte durch mehr Entzerrung in Innenstädten und Hochschulen. In Hotspots gilt Wechselunterricht. Hilfsgelder des Bundes laufen weiter und gelten auch für Schausteller. pic.twitter.com/HmVpDr4GUM — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 26, 2020

Coronavirus in Bayern: Regierungserklärung im Landtag: Bekommt Söder auch positives Feedback?

Markus Söder bekam aber nicht nur Schelte von der Opposition. Er wurde auch gelobt, mit den Maßnahmen Anfang November von dem davor vorherrschenden Flickenteppich in Deutschland abgekommen zu sein. Und auch diesmal zogen alle Länderchefs an einem Strang. Das lag wohl hauptsächlich daran, weil Bundesländern mit einer niedrigen Inzidenz wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern diesmal das Recht eingeräumt wurde, Maßnahmen eigenständig zu lockern. Auch dürfte vielen Parlamentariern gefallen, dass es an Weihnachten und Silvester Lockerungen der strengen Kontaktbeschränkungen gibt. So können sich Menschen an den Feiertagen und am Jahreswechsel mit bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

