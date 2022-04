#södergrillt: CSU-Chef eröffnet offiziell Grillsaison – Follower fordern von Söder ein Rezeptbuch

Von: Jennifer Battaglia

CSU-Chef Markus Söder steht hinter dem Grill und eröffnet die Grillsaison. © Peter Kneffel/dpa/Instagram/markus.soeder

CSU-Chef Markus Söder hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem er die Grillsaison für offiziell eröffnet erklärt. Follower reagierten begeistert.

München – In weißen Hemd und blauer Jacke steht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Grill und wendet Würste und Fleisch. Die Schürze mit der Aufschrift „CSU“ darf dabei nicht fehlen. Söder sagt gut gelaunt in die Kamera: „Die Grillsaison ist eröffnet.“

Dieses Video teilte der CSU-Chef kürzlich auf seiner Instagramseite. Dazu stellte er ein Foto von sich am Grill online. Beide Beiträge mit dem Hashtag #södergrillt wurden mehrere tausend Male geliked und dazu reichlich kommentiert. Follower zeigten sich begeistert. „Guten Appetit“, „Ich nehm ne Wurst“ oder „Grillfleisch und Bier – die Grundlage eines Königs“, ist unter den Posts zu lesen. Der eine oder andere forderte auch ein Rezeptbuch vom bayerischen Ministerpräsidenten: „Freue mich schon auf das Kochbuch von Markus‘ Grillrezepten.“

#södergrillt: Unter dem Hashtag #söderisst postet der CSU-Chef immer wieder Leckereien

Der Hashtag #södergrillt kommt jetzt zu dem bereits bekannten Hashtag #söderisst hinzu. Unter letzterem teilt der Ministerpräsident immer wieder seine leckeren Mahlzeiten: Ob sein Lieblingseis (Pistazie), bayerische Schmankerln oder das Essen in seinem türkischen Lieblingsrestaurant in Nürnberg – seinen Followern lässt Söder gern das Wasser im Mund zusammenlaufen.

#södergrillt: Ministerpräsident hat sich zum „respektablen Grillmeister“ entwickelt

An seinem diesjährigen Geburtstag Anfang Januar teilte er ebenfalls eine kurze Videosequenz, auf dem ein großer Grill mit Fleischstücken und Maiskolben zu sehen ist. „Zum Geburtstag mit der Familie mal nur ein ‚kleines leichtes‘ Essen“ titelte Söder damals und bedankte sich für die Glückwünsche zu seinem Ehrentag.

Und auch im vergangenen Jahr hatte sich der Ministerpräsident zum Thema Grillen geäußert. Im Interview mit der Bunten verriet er, dass er sich durch die Corona-Pandemie zu einem „respektablen Grillmeister“ entwickelt habe. Wie ihm das perfekte Steak gelingt, wollte Söder damals aber nicht verraten. „Da hat jeder Grillmeister sein Geheimnis, das nur in der Familie weitergegeben wird.“

Aber vielleicht kommt das ja noch, schließlich fordern seine Follower ja ein Rezeptbuch. Welche Köstlichkeit er als nächstes in den sozialen Netzwerken teilt, bleibt abzuwarten. (jb)

