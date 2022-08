CSU-Wandern und E-Radeln: Söder genießt Polit-Urlaub am Königssee

Von: Christian Deutschländer

Teilen

Am Königssee „mit guten Freunden”: Ministerpräsident Markus Söder urlaubt mit mit dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (l.), Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (2.v.r.) und Landtagsabgeordneter Tanja Schorer-Dremel. © Instagram markus.soeder

Polit-Ferien am Königssee: Ministerpräsident Markus Söder verbringt seine freien Tage in Bayern. Mit Parteifreunden geht er wandern, radeln und unternimmt eine Bootstour.

Schönau/München – Mit Drei-Tage-Bart und Bayern-Wappen auf der Kappe steht Markus Söder am Obersee. „Heute Wandern am Königssee mit guten Freunden“, schreibt er auf Instagram. Der Ministerpräsident hat Urlaub. Statt die Auszeit mit politischem Abstand zu genießen, hat er sich mit Parteikollegen zu Ausflügen verabredet.

Söder macht Urlaub in Bayern: Wandern, E-Radeln und Bootstour

Also: Wandern in Jeans und Polohemd mit Agrarministerin Michaela Kaniber, die in Bayerisch Gmain wohnt und es nicht weit zum Königssee hat. Staatskanzleichef Florian Herrmann läuft mit, dazu Vize-Generalsekretärin Tanja Schorer-Dremel. Bei der Königssee-Schifffahrt heißt es auf Nachfrage, Söder sei mit einem gewöhnlichen Besucherboot mitgefahren.

Das Angebot, ein eigenes Boot zur Überfahrt zu bekommen, habe er abgelehnt. Zuvor war er schon für ein paar Tage im Allgäu, Spaziergänge im Stimmkreis von Fraktionschef Thomas Kreuzer – mitsamt Foto von saftigem Gröstl bei der Alm-Einkehr. Und auf E-Bike-Tour durch die Oberpfalz mit Finanzminister Albert Füracker, getarnt mit weißblauem Helm, Sportjacke und Sonnenbrille.

Wichtige Termine stehen bevor: Söder trifft sich mit Länderkollegen

Jetzt allerdings hat der Heimatspaß ein Ende. Mit Terminen gestern und heute in Nürnberg (Herbstvolksfest) geht für Söder der Alltag wieder los. Kommende Woche sogar unter Hochdruck: In rascher Folge trifft Söder mehrere Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne) trifft er am Montag in Ulm, da geht es um eine Forschungsfabrik für Wasserstoff und Brennstoffzellen. Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern, SPD) besucht er am Dienstag am geplanten Flüssiggasterminal in Lubmin.

Für das von Flüssiggas abgekoppelte Bayern könnte das Terminal wichtig werden. Im September dann trifft er sich mit dem neuen Kollegen Boris Rhein (Hessen, CDU) nahe Aschaffenburg, auch da soll es um eine Energiepartnerschaft gehen.

Video: Söder greift in Winnetou-Debatte ein

Ravensburger nimmt ein Winnetou-Buch aus dem Sortiment – und löst damit eine hitzige Debatte aus. Viele melden sich zu Wort – nun auch Markus Söder.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.