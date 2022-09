Söder-Tochter Gloria-Sophie „fällt nicht weit vom Stamm“: Vogue-Cover inspiriert Comedian zu bizarrem Vergleich

„who wore it better?“

Gloria-Sophie Burkandt startet als Model durch. Die Söder-Tochter ist auf dem Cover der türkischen Vogue. Ein Foto sorgt für einen bizarren Vergleich mit Papa Markus.

München – Markus Söder steht als bayerischer Ministerpräsident in der Öffentlichkeit, seine Tochter Gloria-Sophie zieht nach und startet als Model durch. Ihr neuester Erfolg: Sie ist auf dem Cover der türkischen Vogue zu sehen.

Gloria-Sophie auf Vogue-Cover: „Söder vs Söder – who wore it better?“

Auf dem Coverfoto des Magazins trägt Gloria ein Sommerkleid und eine Jacke und lehnt leicht an einem Baum. Das könnte einem unter Umständen bekannt vorkommen, denn: Auch von ihrem Papa Markus Söder gibt es ein Foto, auf dem er einen Baum nahezu umarmt.

Comedy-Autor Micky Beisenherz (schreibt unter anderem für das RTL-Dschungelcamp) stellt die beiden Fotos auf Twitter und Instagram gegenüber und schreibt: „Söder vs Söder – who wore it better?“

Gloria-Sophie Burkandt ist für ihre langen Beine, ihre schlanke Figur und ihre langen, braunen Haare bekannt. Eines davon ist jetzt Geschichte.

Söder-Tochter auf Vogue: Baum-Foto amüsiert – „Die Gloria fällt net weit vom Stamm“

„Die Gloria fällt net weit vom Stamm“, lautet einer der ersten Kommentare unter dem Beisenherz-Post. „Markus, lass den Baum in Ruhe! Der hat nichts getan!“, heißt es weiter auf Twitter. Und ein Instagram-Nutzer outet sich als „Team Gloria“.

Gloria-Sophie selbst hat den Post mittlerweile auch gesehen – und kann darüber lachen. Sie teilte einen Screenshot des Beisenherz-Posts und postete einen Lachsmiley dazu. Eine Reaktion von CSU-Chef Söder steht noch aus. (kam)

Gloria-Sophie Burkandt wird oft nur als die Tochter von Markus Söder gesehen. Zu Unrecht, findet die 23-Jährige, denn seit fünf Jahren kämpft sie hart für ihre Ziele.

