Söders „Terminator“-Foto sorgt für Furore: „Der muss auf eine Modeshow nach Mailand“

Von: Thomas Eldersch

Markus Söder sorgt mit seinem jüngsten Foto für Furore auf seinen Social-Media-Kanälen. © Sven Simon/IMAGO/Instagram/markus.soeder/Bildmontage

Markus Söder ist inzwischen bekannt für unterhaltsame Social-Media-Posts. Ein Schnappschuss von seinem Besuch der TU Ingolstadt wird jetzt wieder fleißig kommentiert.

Ingolstadt - Manchmal scheint es so, als wäre Bayerns Landesvater Markus Söder (CSU) aus einer anderen Welt - zumindest was Teile seiner Corona-Politik betrifft. Er verschärfte schon die Regeln, als andere lockerten. Kürzlich machte er der Kultur und dem Profisport Geschenke, während man auf Bundesebene zur Vorsicht riet. Jetzt hat sich der CSU-Chef tatsächlich in eine andere Welt verirrt - in eine virtuelle. Beim Besuch der TU Ingolstadt entstand ein Schnappschuss, der im Netz hohe Wellen schlägt.

Söder-Foto aus Ingolstadt schlägt hohe Wellen in Social-Media

In einem 3D-animierten Garten, umrahmt mit Ziegelmauern, ist Söder auf dem Foto zu sehen, das er auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt hat. Im Hintergrund sind verschwommen einige Gebäude zu erkennen. Doch alle Augen richten sich wohl nur auf die Person im Vordergrund, die irgendwie fehl am Platz wirkt. Mit dunkler Sonnenbrille, FFP2-Maske, schwarzem Zweiteiler und Pantoffeln steht Söder ein wenig verloren in der computergenerierten Landschaft. Cool und creepy zugleich. Oder wie es ein Kommentator zusammenfasst: „Maggus im Metaverse.“

Das seltsam anmutende Bild entstand wohl schon am Montag (31. Januar), als Söder der TU Ingolstadt einen Besuch abstattete. In der Bildunterschrift preist der Landesvater die entscheidende Bedeutung des Freistaats für die „Jobs der Zukunft“ an. Die Technik der Zukunft scheint es Söder in der letzten Zeit angetan zu haben. Erst am vergangenen Donnerstag (27. Januar) eröffnete er in München das Quantum Valley und verglich den Bayern bereits mit dem Hightech-Standort Kalifornien. Jetzt eröffnete er in Ingolstadt einen neuen Modulbau. Weiter schreibt er: „Mit dem KI-Knoten gehört #Ingolstadt zur wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Halsschlagader Bayerns und ist erste Adresse für Mobilität. Wissenschaft gibt Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit.“

Fans kommentieren fleißg Söders neusten Social-Media-Post

Bayerns Weg in die Zukunft interessierte allerdings die wenigsten Söder Fans. Sie sahen in dem Bild eher eine Vorlage für einen neuen Hollywood-Blockbuster oder Gaming-Hit. „heute-show“-Comedian Fabian Köster spricht von „Grand Theft Söder“. Andere schreiben beispielsweise „Terminator Söder“ oder „Matrix Teil 5“. Andere sehen Ähnlichkeiten mit dem beliebten Computerspiel Minecraft. Wieder andere bemängeln die schlechte Grafik der Animation. „Wenn ich mir die Grafik anschaue, dann weiß ich, wer meinen alten PC gekauft hat.“ Ein User schrieb: „Der Bre muss zur Modeshow nach Mailand“ und ein anderer: „Wenn man sich am Wochenende in eine andere Dimension gescheppert hat.“ Auch auf Twitter wurde das Bild geteilt, hier fühlte sich ein Kommentator an seine Kindheit in den 1990ern erinnert. „Es ist 1996 und dein Kumpel Sven hat 2Liter Aldi Cola und eigenen Counterstrike Skin dabei.“ (tel)