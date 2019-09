Ministerpräsident Markus Söder mit Sprach-Fauxpas: Das würde sonst keinem Bayer passieren

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gibt private Einblicke. Und begeht einen Sprach-Fauxpas.

München - Ministerpräsident Markus Söder ist seit letztem Jahr auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Ein eng getakteter Terminkalender ist Alltag für den 52-Jährigen. Dementsprechend ist seine Bekanntheit, besonders in Bayern, extrem groß. Jetzt überrascht Söder mit einer Aussage, die Einblicke in sein Privatleben gewährt.

Markus Söder ganz privat - Aussage überrascht

Dass der bayerische Ministerpräsident überall erkannt wird, dürfte keinen überraschen. Eine Aussage gegenüber des Magazins „Bunte“ dürften jedoch einige nicht erwartet haben. So spricht Söder davon wie es ist, überall und ständig angesprochen zu werden. „Mich stört es überhaupt nicht. Die meisten Menschen kommen ja auch sehr freundlich auf einen zu“, so Markus Söder.

Markus Söder privat - kennt er nicht mehr die bayerische Redensart?

Für was Markus Söder beruflich zuständig ist, dürfte jedem klar sein. Jetzt verrät er, was sein Aufgabenbereich zu Hause ist: Brötchen holen! Damit begeht der bayerische Ministerpräsident einen Fauxpas. Denn wer in Bayern an der Theke nach „Brötchen“ fragt, wird höchstens schräg angeschaut. Vielleicht hat Markus Söder durch seine häufigen Besuche in Berlin vergessen, wie man auf bayerischem Boden in einer Bäckerei eine Bestellung abgibt. Denn üblich ist es, im Freistaat „Semmeln“ zu holen.

Markus Söder privat - „Das Schlimmste...“

Besonders beim besagten Semmeln holen würde er häufig erkannt und angesprochen werden, so der Ministerpräsident. Für Söder ist die Tatsache, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden, kein Problem. Viel mehr sei es für Politiker das „Schlimmste“, nicht erkannt zu werden.

