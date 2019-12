Furchtbarer Glätte-Unfall: Auto rutscht in Teich - Beifahrer im Inneren gefangen

Schreckliche Konsequenzen hatte ein vergleichsweise harmloser Autounfall im Landkreis Traunstein: Ein Auto rutschte in einen Teich - ein Mensch kam ums Leben.

Ein tragischer Verkehrsunfall mit Todesfolge hat sich am Sonntag im Landkreis Traunstein ereignet.

ereignet. Ein mit vier Senioren besetztes Auto rutschte bei Straßenglätte in einen Teich.

rutschte bei Straßenglätte in einen Teich. Eine Person konnte nicht mehr befreit werden - sie ertrank in dem kleinen Gewässer.

Marquartstein/Grassau - Ein schrecklicher Autounfall hat sich am Sonntagvormittag im oberbayerischen Landkreis Traunstein zugetragen. Ein Mensch kam dabei auf tragische Weise ums Leben, wie das Polizeipräsidium Oberbayern wenige Stunden später mitteilte.

Den Angaben zufolge kam zwischen den Orten Marquartstein und Raiten auf glatter Fahrbahn ein mit vier Senioren besetzter Peugeot von der Kreisstraße TS 55 ab - das Auto rutschte eine Böschung hinunter und landete ausgerechnet in einem kleinen Teich.

Tragischer Unfall bei Marquartstein: Beifahrer ertrinkt im Auto

Die Fahrzeugvorderseite versank komplett im kalten Wasser. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät: Der 89-Jährige ertrank im Auto, wie auch OVB online* berichtete. „Der Mann hatte keine Chance. Er saß einfach am tiefsten Punkt im Fahrzeug“, sagte der Einsatzleiter der DLRG Traunstein, Axel Seiz, dem Portal.

Die anderen drei der vier Insassen im Alter von 80 bis 88 Jahren konnten von einem Ersthelfer und den Feuerwehren Marquartstein und Grassau noch aus dem Pkw befreit werden. Wahren Mut bewies dabei dem Bericht zufolge ein Anwohner: Er sprang in das kalte Wasser und hielt den Fahrer des Wagens über Wasser, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Unfall im Landkreis Traunstein: Drei Senioren aus Teich gerettet, Hubschrauber im Einsatz

Der Lenker des Fahrzeugs sowie die zwei Passagiere auf der Rückbank erlitten starke Unterkühlungen und wurden per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unfallursache war offenbar die Straßenglätte. Das Auto war laut Polizei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Bereits in der Nacht auf Freitag war es in Ostoberbayern auf glatter Straße zu einem spektakulären Unfall gekommen - in diesem Fall hatten die Auto-Insassen allerdings einen Schutzengel. Die Wetterlage in Deutschland bleibt unterdessen turbulent. Mehr als klassische Winterwetter-Phänomene hielten zuletzt allerdings Stürme das Land im Atem.

fn

