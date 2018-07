Polizei baff: Lkw-Fahrer fällt bei Kontrolle plötzlich aus dem Führerhaus

Ein schwer betrunkener Lastwagenfahrer ist bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 aus dem Führerhaus seines Lasters gefallen. Er ist den Beamten schon vorher durch seinen Fahrstil aufgefallen.

Martinsheim - Der Brummifahrer konnte sich nicht auf den Beinen halten und war zudem außerstande für einen Alkoholtest ins Röhrchen zu pusten, teilten die Beamten am Sonntag mit. Zuvor war er etliche Kilometer in Schlangenlinien unterwegs, bevor ihn eine Streife bei Martinsheim (Landkreis Kitzingen) stoppte. Die Polizei nahm ihm die Schlüssel seines Kleinlasters ab. Die angeordnete Blutentnahme dürfte dem 47-Jährigen einen erheblichen Promillewert nachweisen, hieß es. Er muss mit einem Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

