Marx zur Missbrauchsaufarbeitung: „Kein Schlusspunkt“

Teilen

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. © Armin Weigel/dpa

Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche wird Kardinal Reinhard Marx zufolge nie ganz zu Ende gehen. Es gebe da „keinen Schlusspunkt“, sagte der Erzbischof von München und Freising am Donnerstag in Regensburg. Dort hatten im Rahmen der Freisinger Bischofskonferenz - deren Vorsitzender Marx ist - die Bischöfe der sieben bayerischen katholischen Diözesen getagt.

Regensburg - Zwei Monate nach der Vorstellung des viel beachteten Münchner Missbrauchsgutachtens seien in sämtlichen Bistümern Aufarbeitungskommissionen und fast überall Betroffenenbeiräte eingesetzt worden, so Marx. Unter den Bischöfen gebe es den gemeinsamen Willen, Aufarbeitung und Prävention voranzubringen. Wie das konkret aussehe, sei den Bistümern überlassen.

Die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ äußerte sich nach der Tagung enttäuscht über das Ergebnis. Dieses sei bei der „Mammutaufgabe der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs“ vage und unbefriedigend. „Warum wurde nicht auch hier ein detaillierter Bericht über die einzelnen Diözesen vorgelegt? Stattdessen bleibt es beim Austausch über den Stand der Aufarbeitung in Bayern sowie bei Überlegungen, wie in diesen Fragen weiter kooperiert werden kann.“ dpa