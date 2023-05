Die Masken-Dealer ans Licht gezerrt

Von: Christian Deutschländer

In diesen Tagen endete der bundesweit beachtete Masken-Untersuchungsausschuss im Landtag. Wurde genügend aufgeklärt? Hat es was gebracht? Oder ging es nur um ein Schauspiel der Opposition, um die CSU vorzuführen? Unser Kommentator Christian Deutschländer gewinnt dem Gremium Positives ab.

Der Masken-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag endet in Radau und Geschrei zwischen CSU und Opposition. So wie die anderen Hoppla-Hopp-U-Ausschüsse kurz vor der Landtagswahl sicher auch. Es lässt sich nicht vermeiden, dass sich ehrliches Aufklärungsinteresse und der steigende Selbstinszenierungs- und Vermarktungsdrang vermengen. Trotzdem bleibt von diesem Gremium ein gewisses Maß an Substanz. Es war wichtig und richtig, die Maskenbeschaffung ans Licht zu zerren; vor allem das abstoßende Geschäftsgebaren zweier Ex-CSU-Abgeordneter, sich – als „Anwälte“ getarnt – die Taschen zu füllen. Und das schlicht obszöne Verhalten der Andrea Tandler, die 48 Millionen Euro Maskenprovision einsteckte.

Der Seehofer-Spezl sitzt im weichen Sessel

Zur ehrlichen Analyse zählt: Den Ausschuss hat hochseriös und fair ein CSU-Jurist geleitet, Ex-Justizminister Winfried Bausback. Ein Aufklärer, nicht Vertuscher. Trotzdem bleibt ein flaues Bauchgefühl. Wegen der großen Lücken im Recht kommen die Abgreifer-Abgeordneten völlig straffrei davon, einer, Alfred Sauter, hockt noch immer im Landtag. Sauter, der jahrelang in seiner CSU hofiert wurde, dicker Spezl nicht nur von Seehofer, sitzt halt nun fraktionslos auf genauso sanft gepolstertem Sessel wie vorher. Er verteidigt sich und sieht keinerlei moralische Verfehlung bei sich.

Wieder wird das lückenhafte Abgeordnetenrecht verschärft, und wieder nicht aus eigenem Antrieb, sondern erst als Lehre aus Skandalen, von denen vorher niemand geglaubt hätte, sie wären in dieser Dimension möglich. Wie bei der letzten Abgeordnetenaffäre. Und bei der davor. Und bei der nächsten.

