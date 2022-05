„Käme zu früh“: Holetschek weist Wissing-Vorschlag zurück - und erntet Kritik der Bayern-FDP

Von: Katarina Amtmann

Klaus Holetschek weist einen Vorschlag von Volker Wissing zurück (Symbolbild). © IMAGO / Sammy Minkoff

Ist die Maskenpflicht im ÖPNV noch nötig? Wenn es nach der FDP geht, nicht. Doch Bayerns Gesundheitsminister warnt: Corona ist nicht vorbei.

München - Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken. In Bayern meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag beispielsweise den niedrigsten Wert seit Mitte Januar. Die Zahlen sollten dennoch mit Vorsicht interpretiert werden.

Corona-Maskenpflicht im ÖPNV: Holetschek weist Wissing-Vorstoß zurück

Immer wieder gibt es aktuell Forderungen nach noch mehr Lockerungen der Corona-Regeln. Doch Bayerns Gesundheitsminister hat sich für eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. Klaus Holetschek wies den Vorstoß von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zurück. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aktuell entspannt sich die Infektionslage zwar weiter, eine Abschaffung der Maskenpflicht in Bus und Bahn käme zum jetzigen Zeitpunkt aber zu früh“, sagte Holetschek am Montag gegenüber Antenne Bayern.

Corona-Maskenpflicht im ÖPNV: Bayern fordert Beibehaltung auch über den Sommer

Weiter sagte er dem Radiosender: „Bayern fordert den Bund deshalb auf, die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr beizubehalten – auch über den Sommer. Gerade an Orten wie Bus und Bahn, an denen zahlreiche Menschen zusammenkommen, die oft keinen Mindestabstand einhalten können, spielt das Tragen der Maske weiterhin eine wichtige Rolle. Das Masketragen im Nah- und Fernverkehr dient dabei nicht nur dem Eigenschutz: Es hilft auch dabei, andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für eine schwere Erkrankung vor einer Infektion zu schützen.“

Bus und Bahn: Verkehrsminister für Ende der Maskenpflicht

Corona-Maskenpflicht im ÖPNV: FDP-Bayern-Chef Hagen fordert Lockerungen

Martin Hagen, FDP-Chef in Bayern, hat dazu eine andere Meinung: „Die bisherigen Lockerungen haben sich allesamt bewährt und die Corona-Zahlen sind nicht etwa gestiegen, sondern gehen deutlich zurück. Auch in Bus und Bahn können sich die Bürger künftig eigenverantwortlich mit Masken schützen, wenn sie das möchten. Man sollte sie aber nicht länger dazu verpflichten“, sagte er gegenüber Antenne Bayern. (kam)

