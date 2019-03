Ominöse Frau karrt an Fasching mit Auto „Nachschub“ an: 13 Teenager nach Besäufnis in Klinik

Irre Verfolgungsjagd bei Tempo 250: Audi-Insassen legen mit Nagel-Attacke Polizeiautos lahm

Die A8 ist die wichtigste Ost-West-Route in Bayern. Ausflügler, Urlauber, Lastwagenfahrer sind hier in einem beständigen Strom unterwegs – und Kriminelle, wie sich in …