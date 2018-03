Massenkarambolage auf der A3 - Sechs Schwerverletzte

Bei einer Massenkarambolage auf der A3 bei Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) sind sechs Menschen schwer verletzt worden.

Bischbrunn - Verursacher des Unfalls am Sonntagmorgen war ein junger Mann, der zusammen mit drei weiteren jungen Männern in Richtung Frankfurt unterwegs war.

In einem Baustellenbereich nahe der Haseltalbrücke fuhr er aus noch ungeklärter Ursache durch die Baustellenabsicherung hindurch auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen prallte frontal gegen ein in Richtung Würzburg fahrendes Auto, in dem zwei Frauen saßen.

Auf diesen Wagen fuhr dann noch das nachfolgende Fahrzeug auf, ein weiteres Auto wurde bei einem Ausweichmanöver beschädigt. Die vier jungen Männer und die beiden Frauen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

dpa