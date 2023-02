Massenkarambolage auf der A93 wegen tiefstehender Sonne – Mehrere Personen verletzt

Von: Elisa Buhrke

Bei einer Massenkarambolage auf der A93 sind sieben Autos ineinander gekracht. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. © NEWS5 / Fricke

Auf der A93 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Bei der Massenkarambolage mit acht Fahrzeugen wurden mehrere Personen verletzt.

Schönwald – Auf der A93 in Fahrtrichtung Regensburg ist es am Montagmorgen, 27. Februar, zu einer Massenkarambolage gekommen. Acht Fahrzeuge krachten ineinander, offenbar, weil die tiefstehende Sonne die Sicht der Autofahrer behinderte. Bei dem schweren Unfall auf Höhe der Abfahrt Schönwald wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte fünf von ihnen in ein Krankenhaus.

Massenkarambolage auf der A93 – Polizei und Feuerwehr vor Ort

Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer zunächst in den Wagen vor ihn gefahren. Ursache seien nach bisherigen Erkenntnissen einerseits die tiefstehende Sonne und eine verschmutzte Windschutzscheibe gewesen. Zusätzlich sei der Unfallverursacher für die Wetterverhältnisse aber auch zu schnell gefahren. Sechs weitere Autos konnten nicht rechtzeitig abbremsen, sodass es zu weiteren Auffahrunfällen kam.

Um die Unfallstelle zu sichern, rückten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Süden gesperrt. (dpa/elb)

