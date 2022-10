Mayonnaise, Biathlon und Weltuntergang - Kolumne von Susanne Breit-Keßler*

Susanne Breit-Kessler war evangelische Regionalbischöfin für München und Oberbayern. © privat

Ich esse gerne Mayonnaise. Bio selbstverständlich, auch vegan. In Internetartikeln wurde kürzlich darauf hingewiesen, dass Mayonnaise knapp wird und aus den Regalen verschwinden könnte.

Überschrieben war die Nachricht mit „Schon wieder ein Nahrungsmittel weniger!“ Bestimmte Süßigkeiten stapeln sich nicht in den Geschäften - mein Gott, wie sollen wir nur ohne Zuckerbomben weiterleben?

Genussvoll wird mit dem Gedanken des Weltuntergangs gespielt. Das kann man nur machen, solange er nicht da ist. Für wen bereits Matthei am Letzten ist, wer wirklich unter Mangel leidet, der hat keine Zeit für sowas. In Kriegsgebieten kämpfen Menschen nur noch ums nackte Überleben. Dort, wo es an Wasser und Getreide fehlt, wo Armut das tägliche Brot ist, spielen Fett und Süßes eine sehr untergeordnete Rolle.

Da gehen in der Beschreibung der gegenwärtigen Situation Maß und Ziel verloren

Völlig klar, dass an jedem Produkt Arbeitsplätze hängen und Teile unserer Wirtschaft weit davon entfernt sind zu florieren wie in früheren Jahren. Aber gelegentlich gehen in der Beschreibung der gegenwärtigen Situation Maß und Ziel verloren. Jetzt, kurz bevor die alpine Weltcup-Saison beginnt, machen sich die Verbände wegen der Energiekrise furchtbare Sorgen. Sie „schlagen Alarm“. Man erwartet Verschiebungen und Ausfälle.

Flutlicht und Schneekanonen, bislang eine oft merkwürdig-fraglose Selbstverständlichkeit, könnten wegen zu hoher Kosten nicht mehr genutzt werden. Trost hat die IBU, die Internationale Biathlon Union, aber auch parat: Sie setzt auf „familiären Zusammenhalt“, um Wettkampf-Absagen zu verhindern. Die Biathlon-Familie, so heißt es, hat es immer geschafft, kurzfristig Ersatz zu finden. Das ist doch schön.

Menschen, die einen Weltkrieg und seine Folgen miterlebt haben, erzählen, dass es Vieles einfach nicht gab. Man machte sich daran, Alternativen zu entwickeln. Für Kleidung nahm man Brennesselfasern und Papiergarn. Tee wurde aus Brombeer-, Maulbeer- oder Erdbeerblättern hergestellt, Kaffeeersatz aus Bucheckern, Eicheln oder Kastanien. Ins Brot kam Kartoffel-, Mais-, Bohnen-, Erbsen- und manchmal sogar Holzmehl.

Davon sind wir wirklich sehr weit entfernt. Wir haben die großartige Chance, in immer noch guten Zeiten findig zu sein, von Altvorderen zu lernen und Neues zu entwickeln. Und wir können im familiären gesellschaftlichen Zusammenhalt dafür sorgen, dass es für jeden und jede Daseins-, natürlich auch genügend Bewegungsmöglichkeiten gibt. Denn manches mag ausverkauft sein und abgesagt werden. Leben nicht.

*Die frühere evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler ist Vorsitzende des Ethik-Rates.