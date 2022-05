Media-Markt in Franken schließt schon in wenigen Wochen: Schlussverkauf läuft bereits

Von: Felix Herz

Teilen

Fränkischer Media-Markt muss schließen: Schlussverkauf läuft bereits © Michael Gstettenbauer / IMAGO

Im fränkischen Lichtenfels schließt bald die örtliche Media-Markt-Filiale. Schon jetzt läuft ein Schlussverkauf. Grund ist die Wirtschaftlichkeit.

Lichtenfels – Im Norden Bayerns, wenige Kilometer südlich von Coburg, liegt die etwa 20.000-Einwohner große Kreisstadt Lichtenfels. Das Stadtzentrum begeistert mit vielen verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, neben dem Kaufhaus Citycenter Life gibt es unter anderem Bekleidungs- und Schuhgeschäfte. Um eine große Einkaufsmöglichkeit wird Lichtenfels bald aber ärmer: Die örtliche Media-Markt-Filiale, auch mitten im Stadtzentrum, wird in den kommenden Wochen schließen.

Franken: Media-Markt schließt Filiale in Lichtenfels

Wie infranken.de berichtet, schließt der Media-Markt am Mainau Ende Juli endgültig seine Pforten. Das geben Aushänge an der Filiale bekannt. Eine Sprecherin des Unternehmens habe auf Anfrage bestätigt, dass der Grund die Wirtschaftlichkeit, beziehungsweise das Fehlen einer solchen, der ausschlaggebende Grund für die Schließung sei.

Heißt: Die Einnahmen des Standorts rechnen sich nicht mehr für Handelskette, die sich auf Unterhaltungselektronik spezialisiert. Gegenüber infranken.de führte die Sprecherin aus, dass „trotz aller Bemühungen“ keine Fortführungsperspektive entwickelt werden konnte, die zufriedenstellend sei.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Media-Markt-Filiale in Lichtenfels schließt – Schlussverkauf läuft

Zehn Jahre lang hatte es den Media-Markt im Zentrum von Lichtenfels gegeben, am 31. Juli steht die endgültige Schließung an. Schon jetzt läuft daher der Schlussverkauf, 10 Prozent auf alle Waren heißt es dann – für Schnäppchenjäger ist Lichtenfels also bis Ende Juli eine interessante Adresse.

Der nächste Media-Markt ist immerhin nicht weit weg: Im etwa 20 Kilometer entfernten Coburg gibt es auch weiterhin eine Filiale des Fachhändlers. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.