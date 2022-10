Influencerin hetzt in Bayern für Russland gegen Ukraine: Jetzt haben die Skandal-Videos Folgen für die Frau

Teilen

Auf Social Media fällt sie mit Hetze gegen die Ukraine, Spott für den Krieg und schamlosen Demo-Auftritten auf. Doch jetzt wird es eng für die Influencerin.

Landshut – Es sind Videos, die viele sprachlos machen: Die laut BR in Landshut lebende Russin Yulia P. zeigt sich auf Social Media, wie sie gehüllt in eine Russland-Flagge vor ukrainischen Demonstranten tanzt. Wie sie ukrainische Flüchtlinge in Salzburg verhöhnt. Wie sie zu einem Video, das Einschläge russischer Raketen in der ukrainischen Stadt Dnipro zeigt, höhnisch tanzt. Doch die Ermittlungen gegen die russische Propaganda-Influencerin haben nun Folgen für die 30-Jährige.

Ein fünfstöckiges Wohnhaus in Mykolaiv wurde durch eine russische Rakete am Donnerstag, 13. Oktober, zerstört. © Cover-Images / IMAGO

Influencerin hetzt gegen Ukraine und verhöhnt Deutschland: Ermittlungen haben Folgen

Yulia P. lebt laut Berichten von bild.de und des BR mit ihrem 35-jährigen Partner Kevin in einem Mehrfamilienhaus in Landshut. Sie ist arbeitslos und eigenen Angaben zufolge hält sie sich unerlaubt in Deutschland auf. In ihrer Freizeit pöbelt sie gegen Ukrainer, verherrlicht den russischen Angriffskrieg und teilt russische Propaganda auf ihrem TikTok-Kanal.

Zuletzt war die 30-Jährige auch mit einem Video aufgefallen, in dem sie sich allem Anschein nach mit einer polizeilichen Vorladung den Hintern abwischt. Ihre Videos lösen Empörung im Netz aus, unter anderem auf Twitter teilen viele Nutzer ihre Propaganda-Filmchen und fordern Konsequenzen für die Russin. Die gibt es nun auch: Bereits Anfang September berichtete der BR von laufenden Ermittlungen gegen die 30-Jährige. Laut bild.de wurden am Freitag, 14. Oktober, Gegenstände von ihr beschlagnahmt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Propaganda hat Folgen: Russische Influencerin im Visier der Ermittler

Am frühen Morgen wurde die Wohnung von Yulia P. durchsucht. Dabei beschlagnahmte das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Landshut drei Handys und einen Laptop. Laut bild.de lautet der Verdachts-Vorwurf: Beleidigung und Billigung von Straftaten.

In den frühen Morgenstunden am Freitag durchsuchte die Polizei die Wohnung der Influencerin und beschlagnahmte drei Handys und einen Laptop (Symbolbild). © xcitepress / IMAGO

Bestätigt wurde außerdem, dass sich die 30-Jährige ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhalte. Mit einer zeitnahen Abschiebung muss sie wohl allerdings nicht rechnen. Abschiebungen nach Russland sind derzeit nämlich ausgesetzt.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.