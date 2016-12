Mehr als 100.000 Euro Schaden bei Brand in Dachdeckerei

Eine Lagerhalle und fünf Autos

Bad Königshofen - Eine Lagerhalle und fünf Autos fielen am Freitagmorgen einem Feuer zum Opfer. Bei dem Brand eines Dachdeckerbetriebs entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Beim Brand eines Dachdeckerbetriebs in der Rhön ist am Freitagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Wie stark die Lagerhalle genau beschädigt wurde, sei noch nicht absehbar, der Schaden werde aber im sechsstelligen Bereich liegen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die Feuerwehr war gegen 5.45 Uhr in das Industriegebiet in Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) gerufen worden. Die Lagerhalle stand vollständig in Flammen. Fünf Autos wurden zerstört, die in der Halle abgestellt waren. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Polizei Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

