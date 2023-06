Mordfall Klaus Berninger (16): Nach „Aktenzeichen XY“-Sendung stehen Telefone nicht mehr still

Von: Katarina Amtmann

Klaus Berninger wurde 1990 ermordert, die Tat wurde nie aufgeklärt. Nach einer Aktenzeichen-Sendung gingen fast 200 Hinweise ein, zwei waren sehr konkret.

Wörth am Main - Die Ausstrahlung eines Beitrags über den Mordfall Klaus Berninger in der Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch, 14. Juni, führte zu vielen neuen Hinweisen in dem Cold Case. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Beamten erhielten insgesamt rund 200 Hinweise, von denen zwei den Fokus der Ermittlungen auf das persönliche Umfeld des Jugendlichen lenken. Der Bäckerlehrling (16) war kurz vor Weihnachten 1990 ermordert worden.

„Aktenzeichen XY“: ZDF-Sendung bringt neue Hinweise im Fall Klaus Berninger

Bereits am 5. Juni hatten Beamte der Polizei durch eine Flyeraktion im Vorfeld auf den Sendetermin hingewiesen. Ziel war es, möglichst viele Haushalte in den Ortschaften Wörth, Elsenfeld und Erlenbach zu erreichen und somit eine größtmögliche Zuschauerschaft in der Region für die ZDF-Sendung zu gewinnen.

Nach der Ausstrahlung des rund 24-minütigen Beitrags erreichten sowohl das Studio als auch die Kriminalpolizei zahlreiche Anrufe. Insgesamt gingen rund 200 neue Hinweise ein. Ein Großteil dieser Hinweise bezieht sich auf den in der Sendung erwähnten Schneider-Katalog und das im Mai 2022 am Schneesberg gefundene Messer. Die SOKO Berninger wird diese Hinweise nun sorgfältig prüfen und nach und nach bearbeiten.

Ein Plakat der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg mit der Aufschrift „Wer ist mein Mörder?“, das den ermordeten Klaus Berninger zeigt. © Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Cold Case Klaus Berninger: Zwei konkrete Hinweise lenken Ermittler auf das private Umfeld

„Im Rahmen der Sendung gingen jedoch auch zwei konkrete Hinweise ein, die den Fokus der weiteren Ermittlungen auf eine Person aus dem persönlichen Umfeld von Klaus Berninger lenken“, wird Pressesprecher Philipp Hümmer zitiert. Um diesen Hinweisen nachzugehen, sind weitere Abklärungen in den kommenden Tagen und Wochen notwendig.

10.000 Euro Belohnung für Hinweise im Fall Klaus Berninger

Das Bayerische Landeskriminalamt hat nach wie vor eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Mordfall Klaus Berninger geben können, werden gebeten, sich über die Nummer 0800/1011611 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden. Hinweise werden auch persönlich auf allen Polizeidienststellen in Bayern entgegengenommen.

