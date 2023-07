Auf Gelände von Porsche-Zentrum: E-Auto fängt Feuer – Sportwagen nicht mehr zu retten

Von: Katarina Amtmann

Erst rauchte es nur im unteren Bereich des Wagens. Beim Brand eines E-Porsches in Bamberg entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

Bamberg - In den frühen Morgenstunden des Dienstags (18. Juli) hat ein Sportwagen in Bamberg gebrannt. Der Vorfall geschah auf dem Gelände des Porsche-Zentrums.

Elektro-Sportwagen brennt auf Porsche-Gelände in Bamberg

Ein Porsche Tycan, der am Abend zuvor zur Werkstatt gebracht wurde, fing im unteren Bereich in der Nacht zunächst an zu rauchen, dann begann der Wagen zu brennen. Das berichtet die Agentur News5. Der Brand schlug auch auf den Innenraum des Fahrzeugs über. Es handelte sich um ein E-Auto. Ein Hochvolt-Techniker des Porsche-Zentrums wurde noch in der Nacht hinzugezogen, der das Fahrzeug stromlos stellen konnte.

Ein E-Porsche hat in Bamberg gebrannt, der Sportwagen war nicht zu retten. © NEWS5 / Merzbach

„Sehr lange gebraucht“: Löschung von E-Porsche fordert Bamberger Feuerwehr

Für die Feuerwehr ist das Löschen eines E-Autos eine Herausforderung. „Es hat unheimlich viel mit Kühlen zu tun“, schilder Ewald Pfänder, Stadtbrandinspektor Feuerwehr Bamberg, gegenüber News5. „Wir haben auch sehr lang gebraucht, bis wir die Batterie dann runtergekühlt hatten.“

Der Sportwagen war trotz aller Maßnahmen nicht zu retten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. (kam)

