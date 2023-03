Hand in Tür eingeklemmt: Frau wird mehrere Kilometer von Zug mitgeschleift

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Vom Zug mitgeschleift: Eine 39-jährige Frau erleidet schwere Verletzungen. (Symbolbild) © Ulrich Wagner/Imago

Eine Frau will wieder in den Zug steigen und wird dabei eingeklemmt: Erst nachdem sie mehrere Kilometer mitgeschleift worden war, fällt das Unglück auf.

Nördlingen – Auf der Bahnstrecke Donauwörth-Aalen/Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) ereignete sich am Montagabend, 13. März 2023, ein schweres Unglück. Zufolge des Polizeipräsidium Schwaben Nord gehen die Verantwortlichen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass eine 39-jährige Passagierin bei einem Halt auf der falschen Seite des Zuges ausgestiegen war.

Schweres Zugunglück: Frau wird mehrere Kilometer von Zug mitgeschleift

Sie bemerkte den Fehler, wollte wieder in den Zug einsteigen, um so letzten Endes auf den Bahnsteig zu gelangen. Zuvor schlossen sich jedoch bereits die Türen und klemmten ihre Hand ein. Das Zugpersonal setzte ohne Kenntnisnahme über den Vorfall die Reise fort. Die Frau soll über mehrere Kilometer mitgeschleift worden sein und erlitt schwere Verletzungen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Schwerste Verletzungen an Füßen, Beinen und Oberkörper“: 39-Jährige von Zug eingeklemmt

Gegen 19 Uhr registrierte das Zugpersonal die außerhalb des Zuges befindliche Frau. Sie wies „schwerste Verletzungen an Füßen, Beinen und Oberkörper“ auf, informiert die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. In der Folge wurde eine Notbremsung eingeleitet, woraufhin alle Fahrgäste den Zug in Nördlingen verlassen sollten und die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort befindet sie sich aktuell in stationärer Behandlung. Währenddessen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen auf Hochtouren – wie es konkret zu dem Unfall kommen konnte.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.