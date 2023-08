Mehrere Verletzte nach Unfall mit Autos und Motorradgruppe

Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einem Unfall mit zwei Autos und einer Motorradgruppe in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen teils schwerst verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen seien am Freitag zwei Autos auf der Bundesstraße 17 in Schongau zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Einer oder beide Wagen seien daraufhin in eine Gruppe von Motorradfahrern geschleudert.

Schongau - Die genaue Zahl der Verletzten und die Schwere der Verletzungen blieb zunächst unklar. Laut Polizei waren mehrere Rettungshubschrauber und bis zu 30 Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die B17 wurde in beide Richtungen gesperrt. dpa