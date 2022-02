Meister gegen Vizemeister: FC Bayern empfängt RB Leipzig

Spitzenreiter FC Bayern München strebt gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) einen weiteren Sieg an. Nach der ungewöhnlichen Länderspielpause freut sich Trainer Julian Nagelsmann auf ein „spannendes“ Kräftemessen des deutschen Fußball-Meisters gegen den Vizemeister. „Aus persönlicher Sicht ist es natürlich immer spannend, gegen den Ex-Club zu spielen.

München - Ich hatte eine sehr schöne Zeit dort und freue mich, die Spieler wiederzusehen“, sagte Nagelsmann. Zwei Jahre arbeitete Nagelsmann als Trainer in Leipzig. Beim Spiel am Samstag sind erstmals seit Ende November wieder Zuschauer in der Allianz Arena dabei. 10 000 Fans dürfen mitjubeln.

Der FC Augsburg bekommt Besuch aus der Hauptstadt. In der WWK Arena empfangen die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Union Berlin. Nach der 1:5 Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen am letzten Spieltag, braucht der FCA dringend Punkte, um sich von den Relegationsrängen befreien zu können. „Wir haben diesen Monat drei Heimspiele und ich hoffe, dass die Unterstützung und die Emotionen der Fans in den Spielern etwas auslösen“, sagte Trainer Markus Weinzierl.

Zum Abschluss des Spieltages gastiert die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (17.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. dpa