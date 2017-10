35-Jährige vermisst: Hinweise auf Verbrechen liegen vor

Vor zwei Monaten ist eine 35-Jährige in Memmingen verschwunden. Die Frau ist vermutlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Memmingen - In Schwaben ist eine 35-Jährige möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden. Nach dem Verschwinden der Frau kam es am Donnerstag im Raum Memmingen zu mehreren Durchsuchungsaktionen. Die 35-Jährige wird bereits seit fast zwei Monaten vermisst. „Derzeit wird von einer Straftat zum Nachteil der Frau aus ihrem Umfeld heraus ausgegangen, weshalb Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen haben“, berichtete die Polizei.

Nach den Angaben hatte die Frau am 23. August abends ihre Wohnung in der Innenstadt von Memmingen verlassen. „Nachdem sie über Nacht nicht mehr zurückgekehrt war, meldeten sie Angehörige in der Folge als vermisst“, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Ermittler gibt es Hinweise darauf, dass die Frau Streit mit einem Mann gehabt habe. Die Kripo hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die die 35-Jährige am oder nach dem 23. August noch gesehen haben. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

