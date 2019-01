Seit Mittwoch vermisst: Hilfloser Mann wurde (41) in Memmingen aufgefunden

Seit Mittwoch suchte die Polizei nach dem 41-jährigen Nicklas G. Am darauffolgenden Abend hat sie ihn in Memmingen auffinden können.

Update 4. Januar, 7.15 Uhr: Der seit dem 02.01.2019 vermisste 41-jährige Mann konnte am Donnerstagabend aufgefunden werden. Nach dem Mann wurde unter anderem über die Medien und den sozialen Netzwerken auch in der Öffentlichkeit gesucht. So kam dann auch der entscheidende Hinweis, dass der Vermisste gegen 20.50 Uhr in der Memminger Innenstadt gesehen wurde, von jemanden der von der Suche über die sozialen Medien informiert war.

Schließlich konnte der 41-jährige kurz darauf in einer hilflosen Lage aufgefunden und sogleich ärztlicher Hilfe zugeführt werden. Die Polizei Schwaben Süd-West bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche.

Erstmeldung vom Donnerstag: Vermisster in Memmingen

Memmingen - Seit Mittwoch, 2. Januar, wird der 41-jährige Nicklas G. aus Memmingen vermisst. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Sein momentaner Aufenthaltsort ist unklar, berichtet die Polizei Schwaben Süd/West.

Der Vermisste ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hat kurze, glatte, schwarz-braune Haare und trägt einen Kinn- und Oberlippenbart. Seine Figur ist kräftig, über die Kleidung ist jedoch nichts bekannt.

Vermisst in Memmingen: Womöglich ist Nicklas G. in Not

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Nicklas G. hilflos ist und ärztliche Hilfe benötigt.

Die Polizei hat die Umgebung bereits intensiv abgesucht. Doch auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte Nicklas G. bis jetzt nicht gefunden werden.

Nun bittet sie um Mithilfe. Hinweise können unter 08331/100-0 bei der Polizei Memmingen oder im Eilfall unter 110 in der Notrufzentrale in Kempten gemeldet werden.

cd

Auch Thorsten Schmidt wird vermisst:Wer hat diesen Mann gesehen? Torsten Schmidt aus Olching wird seit Montag vermisst

Lesen Sie auch: Vermisste Ines (15) aus Huglfing wieder aufgetaucht: Hintergründe völlig unklar