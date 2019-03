Schrecklicher Unfall: Traktor-Anhänger kippt auf Auto – Golf-Fahrer stirbt

In Memmingen ist es am Freitag zu einem fürchterlichen Unfall gekommen. Der Anhänger eines Traktors kippte um - und begrub einen Golf unter sich.

Memmingen - Ein umgekippter Traktoranhänger hat in Memmingen am Freitag einen Autofahrer das Leben gekostet. Der 55-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Kempten.

Unfall in Memmingen: Traktor kippt auf Golf

Der 29 Jahre alte Traktorfahrer sei am frühen Abend bei Grün vom Schumacherring rechts auf die Donaustraße abgebogen - und dabei wohl zu schnell gewesen. Der voll beladene Anhänger sei umgekippt und auf das Auto gefallen. Dieses stand auf der Linksabbiegerspur auf der Donaustraße. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

dpa