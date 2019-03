Lieber Münchner Merkur,

So etwas ist nun wirklich nicht so ungewöhnlich. Es ist eher "wurscht" ob die Maschine einen Notfall hat oder "nur" Priorität anfordert. Dafür gibt es Sprechgruppen, die sowohl die Piloten als auch die Lotsen kennen. 2015 bin ich mit meiner Frau auf dem Weg nach Deutschland von den Canaren von einem medizinischem Notfall an Bord "überrascht" worden. Es hätte auch eine Landung in Frankreich geben können. Wäre ärgerlich für uns gewesen, aber die Gesundheit eines Menschen geht vor.

Memmingen ist eine Basis der Ryan Air. Dort ist in der Regel auch technische Hilfe vor Ort.