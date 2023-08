Extremes Unwetter in Bayern: Bierzelt vom Sturm weggefegt – 30 Menschen verletzt

Von: Felix Busjaeger

Das Unwetter in Augsburg verursachte viele Schäden. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Während des Unwetters in Bayern kam es zu einem schweren Unfall. Ein Bierzelt wurde umgeweht. Dabei wurden mindestens 30 Menschen verletzt.

Kissing – In Bayern wütete am Samstag ein schweres Unwetter. Während es in vielen Teilen des Freistaats massive Gewitter und heftige Hagelschauer gegeben hat, kam es im bayerischen Kissing bei Augsburg zu einem schweren Unglück: Das Wetter in Bayern sorgte für Organböen, die auch ein Bierzelt erfasste. Nach ersten Informationen wurde es umgeworfen. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt.

Unwetter wütet in Bayern: Bierzelt umgeworfen – 30 Menschen verletzt

Wie aus Informationen der Polizei hervorgeht, ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag während das Unwetter über Bayern hinwegfegte. Als sich das Wetter verschlechterte, waren mehrere Menschen gerade mit dem Aufbau des Bierzelts beschäftigt und wollten es vor dem Sturm sichern.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete in der Region von zahlreichen Einsätzen aufgrund des Unwetters über Bayern. Demnach standen mehrere Keller unter Wasser und Bäume stürzten um. Wie es weiter heißt, seien durch den Hagel mehrere Fenster zu Bruch gegangen.

Schwere Gewitter und Sturm über Bayern: Unwetter bringt heftige Hagelschauer

In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag vor starkem Gewitter. Er sprach eine „Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ für mehrere Landkreise aus. Unter anderem können wegen des Wetters am Flughafen keine Flugzeuge mehr landen oder starten. Andere Flüge werden verschoben.

Das Unwetter in Bayern führte indes auch dazu, dass in mehreren Landkreisen zwischenzeitlich Alarmstufe Rot ausgerufen wurde. Neben München war insbesondere der südliche Landesteil des Freistaats betroffen.

