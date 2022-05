Rosenheimer wird mit Messer niedergestochen – Mutmaßliche Täter können fliehen

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Messerangriff mitten in Regensburg – Polizei sucht Täter © Gottfried Czepluch / IMAGO

Ein Mann wurde am Sonntagfrüh von einem Angreifer in Rosenheim schwer verletzt. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen und veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Rosenheim – In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 8. Mai, wurde ein 35-jähriger Rosenheimer von mehreren Angreifern attackiert und schwer verletzt. Sie setzten ihm mit einem Messer zu und flohen anschließend. Jetzt gab die Polizei eine Täterbeschreibung raus und hofft auf Zeugen.

Messer-Angriff in Rosenheim: Streit eskaliert

Laut Pressemitteilung der PI Rosenheim ereignete sich der Angriff gegen 3.20 Uhr am Sonntag in der Früh. Der Integrierten Leitstelle wurde eine schwer verletzte Person im Bereich des Ludwigsplatzes gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Verletzte bereits verschwunden. Es stellte sich heraus, dass er von Bekannten in ein Krankenhaus gefahren wurde. Dort wurde der schwer verletzte, 35-jährige Rumäne behandelt. Es bestand aber keine Lebensgefahr, heißt es in der Mitteilung weiter. Er werde auch weiterhin in der Klinik stationär behandelt.

Die Kripo Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein haben die Ermittlungen aufgenommen. Zunächst gehen sie davon aus, dass der Mann mit einer Gruppe Männer in Streit geriet. Dieser eskalierte und ein Mitglied der Gruppe zog ein Messer. Damit griff er wohl den 35-Jährigen an und verletzte ihn schwer im Bereich des Oberkörpers. Anschließend flohen die Tatverdächtigen in Richtung Ludwigsplatz/Riedergarten.

Messer-Angriff in Rosenheim: Polizei veröffentlicht das Täterprofil

Weiter konnten die Beamten ermitteln, wo sich ungefähr der Angriff abgespielt haben muss. Zwischen Riesenrad und Eisdiele am Ludwigsplatz soll es geschehen sein. Auch gibt es Beschreibungen der mutmaßlichen Täter. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zur Tat oder zu den Tätern.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter: Der Angreifer soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Die Polizei geht von einem türkischstämmigen Mann aus. Er soll kurze, dunkle Haare (an den Seiten rasiert, oben aufgestellt), ein rundes Gesicht, große Augen haben. Er soll einen kurzen Vollbart tragen. Dazu war er dunkel gekleidet. Sein Begleiter war ebenfalls um die 25 bis 30 Jahre alt. Etwa 165 Zentimeter groß. Er trug eine kurze, geflochtene Zopffrisur. Dazu soll er ein weißes T-Shirt getragen haben. Weitere Details sind nicht bekannt.

Die Polizei Rosenheim hofft nun auf sachdienliche Hinweise:

Wer hat den Vorfall am Ludwigsplatz beobachtet, beziehungsweise kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Wer kann Angaben zu einer möglichen Auseinandersetzung oder Vorgeschichte machen?

Wer kann Hinweise zu dem hier beschriebenen Täter und seinem Begleiter machen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (0 80 31) 20 00 erbeten.