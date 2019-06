Brutaler Angriff in Bayern: 29-Jähriger fragt zwei Männer nach Feuer - dann zückt er ein Messer

In Oberstdorf hat ein 29-Jähriger zwei Männer (20) nach Feuer gefragt. Dann zog er plötzlich ein Messer - die Angegriffenen flüchteten zu einer Polizeistation.

Oberstdorf - Am Dienstag kam es gegen 22.40 Uhr am Bahnhofsvorplatz zu einem lebensgefährlichen Messerangriff. Ein 29-Jähriger fragte zunächst zwei 20-jährige Männer nach Feuer, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich zog er ein Messer und hielt es einem der Männer an den Hals. Er verletzte diesen mit zwei Schnitten in die Schulter.

Messerattacke in Oberstdorf: 29-Jährige sticht Mann in Brustkorb

Unvermittelt stach der 29-Jährige dem anderen Mann in den Brustkorb. Die beiden verletzten Männer flüchteten zu einer nahegelegenen Polizeistation. Die Polizeibeamten wurden vor dem Gebäude von dem Angreifer ebenfalls mit dem Messer bedroht.

Messerattacke in Oberstdorf: Täter verletzt auch Polizisten

Trotz massiven Widerstands konnte der Angreifer schließlich entwaffnet und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden drei Polizisten verletzt.

Messerattacke in Oberstdorf: Angegriffener 20-Jähriger außer Lebensgefahr

Die beiden verletzten 20-Jährigen wurden in ein Krankenhaus gebracht, der am Brustkorb verletzte Mann ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

