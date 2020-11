Meteorit rast über Bayern hinweg und explodiert am österreichischen Himmel

Ein Feuerball hat Frühaufsteher über Bayern erschreckt. Er flog über den Bayerischen Wald Richtung Österreich und war im gesamten Freistaat zu sehen. Der Bolide zerschellte schließlich über der Steiermark Wer die Trümmer des kosmischen Geschosses sucht, dürfte es nicht leicht leicht haben.

München - Ein Meteorit hat die Nacht über Bayern erhellt: Um 4.45 Uhr trat er Donnerstag früh über Waldmünchen in der Oberpfalz in die Erdatmosphäre ein und zog eine helle Spur entlang des Bayerischen Waldes bis nach Oberösterreich.

Das Himmelspektakel war 24 Sekunden lang in ganz Bayern zu sehen. Auch aus Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg meldeten sich Beobachter.

„Hollywood-reif! Kenne ich nur aus Filmen. Ich bin Stunden danach noch extrem aufgekratzt“, berichtet Kenny A. aus Eitensheim (Kreis Eichstätt) auf der Meteoriten-Beobachterseite fireballs.com. „Das Ganze ging circa drei Sekunden. Man hat es auf der A8 Richtung München gesehen“, so Alexander V. aus Sulzemoos (Kreis Dachau). „Es war ein sehr langer Schweif zu sehen. Der Anfang war rötlich und zog einen sehr hellen weißen Schweif hinter sich her,“ berichtet Kathrin S. aus Germering bei München.

Meteorit über Südostbayern - Rätsel um Feuerball

Mitgliedern des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut gelang es, den Boliden auf Fotos festzuhalten. In Sachsen wurde der Meteorit sogar gefilmt.

Laut einer Auswertung des Astronomischen Instituts Ondrejov in Tschechien war der Meteorit etwa 270 Kilo schwer. Die Eintrittshöhe lag bei rund 100 Kilometern. Der kosmische Felsbrocken war mit einem Tempo von 14 km pro Sekunde (mehr als 50 000 km/h) unterwegs. Südöstlich von Linz erreichte die Feuerkugel die Helligkeit des Vollmonds in 42 Kilometer Höhe, bevor sie zerbrach. Der Endpunkt der Bahn lag wenige Kilometer südwestlich von Mariazell in der Steiermark.

Die Experten erwarten zwei größere zwischen einem und vier Kilo und zahlreiche kleinere Stücke. Das Landegebiet ist rund 50 Kilometer lang und bis zu drei Kilometer breit. Es liegt in hügeligem und bewaldetem Gebiet. Das dürfte die Suche nach Bruchstücken schwer machen.

Solche Himmelskörper sind nicht so selten, die meisten verglühen aber vollständig. Selbst wenn sie es schaffen – was nur alle paar Jahre vorkommt – bleiben nur kleine Stücke aus Metallen oder Gesteinen übrig. Beim letzten großen Sturz auf Bayern, der sich am 6. April 2002 ereignete und damit genau 18 Jahre her ist, fanden sich drei Fragmente des Meteoriten Neuschwanstein. Sie wogen zusammen sechs Kilo.

Meteorit über Bayern - Augenzeugen beobachten Schauspiel am Himmel

Ein Meteorit sorgte im April in Bayern für Aufsehen. Ein Autofahrer filmte mit seiner Dash-Cam auf der Autobahn A9* bei Ingolstadt den Feuerball. Das Spektakel am Himmel beobachteten* zahlreiche Augenzeugen.