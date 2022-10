„Schwarzes Loch“ über Bayern: Experte spricht von „voller Dröhnung“

Von: Felix Herz

Teilen

Der Oktober befindet sich weiter auf Rekordkurs. Die Temperaturen bleiben deutlich höher als für diese Jahreszeit üblich – und das bis Monatsende.

München – Wer hätte damit gerechnet? Zum Monatswechsel Ende September und Anfang Oktober war es nass, kalt und grau in Bayern. Münchner und Oktoberfest-Freunde können ein Lied von der Wetter-Enttäuschung singen, sogar Glühwein gab es auf der Wiesn. Dann aber der Wetterumschwung und es wurde warm. Sehr warm für diese Jahreszeit. Diese Entwicklung gipfelt Ende Oktober nun höchstwahrscheinlich in einem Rekord.

Oktober auf Rekordkurs: Höchstwerte im Herbst – Wetter in Bayern „verrückt“

Das Staunen ist deutlich hörbar, wenn Meteorologe Dominik Jung die aktuelle Wetterprognose für Ende Oktober auf dem wetternet-Kanal bei YouTube vorstellt. Er zeigt auf das „schwarze Loch“ über Deutschland und Bayern, eine klar erkennbare Verfärbung der Wetterkarte, nach der auch das Video benannt ist.

„Das hier sind die Temperaturabweichungen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel der Luftmassentemperatur in 1.500 Metern Höhe“, erklärt Jung. Die Karte zeigt: am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, ist es zwölf Grad zu warm für diese Jahreszeit. „Unten am Erdboden sogar zehn bis 15 Grad zu warm“, so Jung. „Petrus schickt uns die volle Dröhnung Energiesparwetter“, so Jung.

Das Wetter erreicht Ende Oktober die Spitze der bisherigen Entwicklung – es wird wohl mindestens zehn Grad wärmer als für diese Jahreszeit üblich(Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Screenshot YouTube / wetternet

In der Monatsbilanz Oktober liege man derzeit 2,6 Grad über dem Klimamittel – und da ist der „Wärmeberg“ der Bayern am kommenden Wochenende dem Meteorologen zufolge erwarte, noch gar nicht einberechnet. Das vorläufige Fazit: Der Oktober 2022 wird der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. „Was für ein verrücktes Wetter“, heißt es daher wohl auch in der Pressemitteilung von Dominik Jung und wetter.net. Auch Baden-Württemberg vermeldet schaurig schönes Halloween-Wetter.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wetter in Bayern: Die konkrete Vorhersage für Ende Oktober

Am Donnerstag, 27. Oktober, geht es los: 19 Grad im Süden Bayerns, 21 Grad rund um Nürnberg und im Norden des Freistaats. Am Freitag, 28. Oktober, gibt es laut wetter.net-Vorhersage 22 Grad in Bayern. So warm bleibt es dann wohl auch bis Montag, 31. Oktober. Aus Sicht des Energiesparens willkommenes Wetter, in Hinblick auf den Klimawandel aber ein trauriger Rekord. Auch Regen gibt es den Vorhersagen nach höchstens vereinzelt in Form von lokalen Schauern.

Mit einem schnellen Wintereinbruch im November sei zudem nicht zu rechnen, erklärt Jung. Den aktuellen Berechnungen zufolge bleibt es im vorletzten Monat des Jahres erneut wärmer als üblich. Bis Mitte November bewege man sich bei etwa ein bis zwei Grad über dem Klimamittel. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.