Hitzewelle? Meteorologe warnt vor ganz anderer Gefahr: „Deutschland wird zur Steppe“

Von: Thomas Eldersch

Die extreme Hitzewelle ist erst einmal nach hinten verschoben worden. In Bayern kämpft man ohnehin eher gegen die Trockenheit als mit zu hohen Temperaturen.

München – Rekordtemperaturen von bis zu 40 Grad und darüber hinaus kündigten Meteorologen in ihren Prognosen für Mitte Juli an. Auch in Bayern sollte es knackig heiß werden diese Woche. Aber die große Hitze lässt erst einmal auf sich warten. Es wird zwar im Laufe der nächsten Tage immer wärmer, aber an eine Zahl mit vier vorne dran reichen die Temperaturen nicht heran. Derweil gibt es ein ganz anderes Problem. In Bayern droht ähnlich wie in Italien eine große Dürre.

Wetter in Bayern: Dürre im Freistaat – Regen nicht in Sicht

In seiner Prognose bringt es Wetterexperte Dominik Jung auf den Punkt. Nicht die hohen Temperaturen sind problematisch, „das weitaus größere Problem ist ohnehin die große Trockenheit. In den kommenden sieben Tagen ist weiterhin kein Regen in Sicht.“ Auch wenn es am heutigen Montag, 11. Juli, in Ober- und Unterfranken noch ein wenig nass vom Himmel kommt, reicht das nicht aus, der Dürre entgegenzuwirken. „Wir brauchen dringend Regen und den weit verbreitet in Deutschland“, sagt Jung. „Dabei ist es völlig egal, ob es in den nächsten Tagen 30, 35 oder 40 Grad geben wird, die Dürre geht so oder so weiter und wird sich verschlimmern. Der Regen fällt einfach nicht. Deutschland wird zur Steppe“, heißt es in der düsteren Prognose des Wetterexperten.

Auch in Bayern nimmt die Dürre immer weiter zu. © Screenshot UFZ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

Ganz so extrem ist es im Südosten Bayerns noch nicht, aber der restliche Freistaat kämpft bereits mit extrem trockenen Böden, wie man auf der Dürre-Karte des Helmholtz-Zentrums erkennen kann. Regen scheint allerdings bei Petrus ausverkauft zu sein. Ab Dienstag scheint die Sonne im Dauerbetrieb. Nur gelegentlich schieben sich kleine Wolkenfelder über den blauen, bayerischen Himmel. Niederschlag haben sie dabei nicht im Gepäck. Nicht einmal ein Gewitter sagen die Wetter-Experten voraus.

Wetter in Bayern: Temperaturen gehen auf und ab

Dafür geht es bei den Temperaturen in dieser Woche auf und ab. Während der Montag mit 20 Grad in München recht frisch startet, können es am Donnerstag dort schon 31 Grad werden. Ähnlich sieht es auch im restlichen Bayern aus. Sprünge von bis zu zehn Grad plus sind da fast überall drin. Ab Freitag geht das Thermometer wieder nach unten. Für München sind noch 25 Grad, für Weiden und Berchtesgaden nur 23 Grad und für Hof sogar nur 20 Grad angesagt. Pünktlich zum Start in die kommende Woche soll dann die prognostizierte Hitzewelle endlich kommen. Von Regen jedoch weiterhin keine Spur. (tel)

