Beliebter Schauspieler gestorben: Er spielte in „Dahoam is Dahoam“ mit

München - Er spielte im Tatort mit und war auch Star der Serie „Dahoam is Dahoam“. Jetzt ist der bekannte Münchner Schauspieler Michael Schreiner gestorben. Das berichtet der Bayerische Rundfunk.

Er verstarb demnach bereits am 8. September, wie in einer Todesanzeige zu lesen ist, die in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Der 69-Jährige wurde auch bereits im engsten Familienkreis beigesetzt.

Michael Schreiner ist tot: Rollen in „Dahoam is Dahoam“ und „Tatort“

Schreiner spielte in der bekannten Tatort-Reihe mit und erlangte durch die Rolle als Assistent von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) bundesweite Bekanntheit. Auch spielte er 2013 in einer Folge des Münchner Tatorts mit.

Michael Schreiner ist tot: Bei „Dahoam is Dahoam“ spielte er den Knecht Xaver

Ab 2007 spielte er den Knecht Xaver in der BR-Serie Dahoam is Dahoam. 2014 stieg der Schauspieler dann aus der Serie aus, wie der BR weiter schreibt. Außerdem spielte Schneider in verschiedenen bayerischen TV-Serien mit, beispielsweise „Der Bulle von Tölz“ oder „Die Rosenheim-Cops“. Auch in Werbungen war der Schauspieler zu sehen - beispielsweise als cholerischer Chef in einer Werbung von ALFA-Telefon.

