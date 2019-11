Gesundheitsgefahr durch giftigen Stoff: Rückruf von beliebtem Traditions-Kleidungsstück für Kinder

Ein beliebtes bayerisches Kleidungsstück für Kinder wurde zurückgerufen. Es besteht eine mögliche Gesundheitsgefahr für den Nachwuchs.

Lederhosen für Kinder werden zurückgerufen

Darin wurden erhöhte Chromwerte festgestellt

Betroffen ist ein spezifisches Produkt

Michelau (Oberfranken) - Die Taleco Handels GmbH ruft eine Charge ihrer Produkte zurück. Sie reagiert damit auf erhöhte Chromwerte, die in einer Lederhose für Kinder nachgewiesen wurden.

Diese wurden im hellen Abdeckleder der Stickerei gemessen und könnten in „seltenen Fällen“, wie die Firma der Deutschen Presseagentur mitteilte, zu Kontaktallergien führen.

Rückruf von Kinder-Lederhose: Welches Produkt konkret betroffen ist

Konkret betroffen ist die kurze „Rafael-Kid Antik Nuss“-Lederhose in den Kleidergrößen 116 bis 176.

Rückruf von Kinder-Lederhose: Wann das Produkt verkauft wurde

Ausgeliefert wurde die Hose bereits im September 2017. Sie trägt die Chargennummer 07-2017.

Rückruf von Kinder-Lederhose: Wo das Produkt verkauft wurde

Der Großhändler gibt an, das Produkt sei in zwei Geschäften verkauft worden: Der „Inntaler Trachtenwelt“ in Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) sowie im „Trachtenmarkt“ in Langenzersdorf (Bezirk Knorneuberg in Niederösterreich).

